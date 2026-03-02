ترامب يهدد بتوسيع الحرب: "لا أستبعد إرسال قوات برية إلى إيران"

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الاثنين) في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إنه لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

هذه خطوة تصعيدية، إذ حتى الآن كانت الهجمات الأمريكية في إيران تُنفذ عبر الحرب الجوية فقط. وقد أشار الرئيس الأمريكي في مقابلة إلى أن "أي رئيس آخر يقول 'لن تكون هناك قوات برية' - أنا لا أقول ذلك".

تطرق ترامب أيضاً إلى الهجوم الأول على إيران الذي تم فيه اغتيال القائد الأعلى علي خامنئي: "كان الإيرانيون متعجرفين إلى حد ما عندما اجتمعوا جميعاً في مكان واحد واعتقدوا أنه لا يمكن كشفهم، هذا الأمر فاجأنا. خامنئي جاء لتناول الإفطار مع دائرته المقربة - وتم اغتياله".

الرئيس الأمريكي تطرق أيضاً للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن: "تفاجأنا من الهجمات على الدول العربية. قلنا لهم إننا قادرون على صد الهجمات - فقالوا إنهم يريدون القتال وهم يشاركون".

في وقت سابق، وجّه ترامب في مقابلة مع شبكة CNN رسالة تهديدية لإيران، حيث قال: "نحن على وشك أن نضربهم بقوة. العملية تتقدم بشكل جيد جداً. لم نبدأ حتى الآن بضربهم بقوة، الموجة الكبيرة لم تبدأ بعد - لكنها ستأتي قريباً".

في هذا السياق، عقد وزير الحرب الأميركي بيت هيغست اليوم مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، حيث تحدث الاثنان عن تقدم القتال في إيران. قال هيغست: "هذه ليست حربًا لتغيير النظام - لكن النظام بالتأكيد يتغير".