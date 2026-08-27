رئيس الأركان إيال زامير يحذر من تأثير أزمة الميزانية على جاهزية الجيش، ويأمر برفع التأهب وتعزيز القوات في الضفة الغربية وسط توتر متصاعد على عدة جبهات.

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، من تأثير أزمة الميزانية على جاهزية الجيش، في وقت تستعد فيه المؤسسة العسكرية لمواجهة توترات متزامنة على عدة جبهات، من إيران ولبنان وصولًا إلى قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال زامير، خلال تقييم للوضع الأمني متعدد الجبهات صباح الخميس، إن الجيش يواجه في الوقت نفسه "معركة على الميزانية"، محذرًا من أن العمل في ظل ما وصفه بـ"خزينة فارغة" يضر بجاهزية الجيش وقدرته على التعامل مع التحديات الأمنية.

تأهب مرتفع من إيران إلى غزة

وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش يعمل على إعداد خطط عملياتية في مختلف الجبهات، بدءًا من إيران مرورًا بلبنان ووصولًا إلى غزة، في ظل حالة من «التوتر متعدد الجبهات».

وأضاف أن الجيش يراقب أيضًا التطورات في الضفة الغربية، خصوصًا مع اقتراب فترة الأعياد، وأصدر توجيهات برفع مستوى التأهب وتعزيز القوات في المنطقة.

وبحسب زامير، سيتم رفع جاهزية فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوات الموجودة في الضفة الغربية، إلى جانب الاستعداد لتفعيل وحدات وكتائب إضافية بصورة فورية عند الحاجة.

لا تخفيض للقوات خلال فترة الأعياد

وشدد زامير على أن الجيش سيحافظ خلال فترة الأعياد على حالة تأهب كاملة في مختلف الجبهات، مؤكدًا عدم إجراء تخفيضات في حجم القوات أو تعطيل الوحدات العملياتية.

وقال إن الجيش سيواصل التركيز على حماية أمن إسرائيل، داعيًا إلى عدم الانجرار إلى قضايا من شأنها تشتيت الانتباه عن الجاهزية العملياتية.

ويأتي تحذير رئيس الأركان بشأن الميزانية في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية متزامنة، ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين تمويل الاحتياجات العسكرية المتزايدة والحفاظ على الاستقرار المالي.

شرح رئيس الأركان تعقيد الوضع الأمني: "هناك العديد من التحديات أمامنا. نحن نقوم بتحديث إجراءات القتال في جميع الجبهات، من إيران، مروراً بلبنان وحتى غزة، ونحن في حالة تأهب قصوى أمام احتمال التصعيد المتعدد الجبهات. في ضوء التوتر في يهودا والسامرة واقتراب فترة الأعياد، أوجه برفع درجة التأهب لقيادة فرقة نظامية إضافية لتعزيز القوة في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستعداد لتفعيل فوري للوحدات والكتائب لتعزيز المنطقة".

"الجيش الإسرائيلي بجميع منظوماته سيكون في حالة تأهب كاملة ومتعددة الجبهات خلال فترة الأعياد - لا يوجد هدوء ولا تقليص في الجاهزية العملياتية. نحن نعمل على حماية أمن دولة إسرائيل - هذا هو الاعتبار الوحيد الذي نصب أعيننا! لن ننجر إلى مواضيع قد تشتت تركيزنا وجاهزيتنا"، لخّص زامير.