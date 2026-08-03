בצל מערכת הבחירות הסוערת והמערכה הרב-זירתית: הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר מקפיא מינויי בכירים בצה"ל עד 2027, כך פרסם הבוקר (שני) לראשונה פרשננו הצבאי יוסי יהושוע.

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המשמעות המיידית היא שמפקד פיקוד מרכז, אלוף אבי בלוט, שזכה לשבחים מהרמטכ"ל על הירידה בכמות הפיגועים, ישאר לפחות שלוש שנים בתפקיד עד לקיץ הבא.

הדברים נאמרים ברקע הכרזתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ אמש, בשידור חי בערוץ 14, על החלטתו למנות את אלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, במקומו של האלוף בלוט.

ההכרזה תפסה את צמרת צה"ל בהפתעה מוחלטת, ובלשכת הרמטכ"ל לא ידעו על ההחלטה מראש. הצעד מגיע בעיתוי מפתיע, שכן האלוף בלוט נחשב למי שהוביל צעדים דרמטיים לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בעקבות ההכרזה בשידור, נרשם עימות חזיתי בין הדרג המדיני לצבאי. מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ״ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ״ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

מנגד, בלשכת שר הביטחון מיהרו להגיב והבהירו כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל לשר כ"ץ למנות את בר כליפא לתפקיד ואף ביקש ממנו לראיין אותו. בלשכת כ"ץ הוסיפו כי השר קיים עמו ריאיון אישי ביוני, התרשם ממועמדותו והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ״ל בסבב המינויים הבא, תוך הדגשת מדיניותו לקדם מפקדים התקפיים.