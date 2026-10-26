التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، أعلن اليوم (الاثنين) أنه ألحق ضرراً كبيراً بقدراتهم الصاروخية بعد أن دمر أنفاقاً كانت تستخدم لتخزين صواريخ باليستية، منصات إطلاق ومرفق تخزين إضافي.

قال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف السعودي لدعم اليمن، إنه خلال العملية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تم تدمير خمس أنفاق كانت تُستخدم لتخزين صواريخ باليستية، وأربعة منصات إطلاق صواريخ باليستية، ومنشأة إضافية لتخزين الصواريخ.

وقال إن العملية هدفت أيضًا إلى قطع خطوط الإمداد للحوثيين بين المناطق الخاضعة لسيطرتهم وإلحاق الضرر بالتحصينات والمعدات العسكرية على طول خطوط الجبهة في اليمن. وأضاف المالكي أن التحالف سيواصل اتخاذ "خطوات ردع عملياتية" للدفاع ضد هجمات الحوثيين داخل السعودية واليمن.

في الوقت نفسه، سُمعت اليوم انفجارات في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذلك على طول سواحل البحر الأحمر. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات جوية أصابت نظامًا شمسيًا وبئر ماء في منطقة صنعاء، لكنها لم تقدم دليلاً على ذلك.

أفاد سكان في غرب المدينة عن سماع ما لا يقل عن أربعة انفجارات. وفي مدينة الميناء المخا، التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً، ذكر السكان أن صاروخاً أصاب مبنى سكنياً مكوناً من أربعة طوابق، كما تضررت منازل أخرى والمستشفى العام في المدينة.

الحوثيون من جانبهم ادعوا أنهم أطلقوا صواريخ باليستية باتجاه تجمعات القوات ومستودعات الأسلحة التابعة لقوات الحكومة المدعومة من قبل السعودية في محافظتي عدن ولحج. المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، زعم أن الهجمات أسفرت عن خسائر، لكن بحسب وكالة أسوشيتد برس لم يكن من الممكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين أيضاً بمهاجمة مخيمات للنازحين بالقرب من عدن، لكنها لم تقدم أدلة في هذه الحالة أيضاً.