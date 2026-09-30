نتنياهو يكشف تفاصيل محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي التي هبطت في السعودية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطات الإسرائيلية تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية في السعودية، بهدف ضمان سلامة الركاب الإسرائيليين والعمل على إعادتهم إلى إسرائيل.

وفي تسجيل مصور نشره، قال نتنياهو إنه تحدث مع أحد الركاب الإسرائيليين، الذي أبلغه بأنه تمكن، بمساعدة أحد أفراد الطاقم، من الوصول إلى قمرة القيادة والسيطرة على الطيار الذي طعن زميله، بينما كان يحاول، وفق الرواية الإسرائيلية، العبث بأنظمة الطائرة.

وأضاف نتنياهو أن جميع الركاب خرجوا من دائرة الخطر، مشيرًا إلى أن الطيار الذي نفذ عملية الطعن أوقفته السلطات السعودية ويخضع للتحقيق في هذه المرحلة.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلي أن السلطات تجري تقييمات أمنية متواصلة بشأن الحادث، متعهدًا بإطلاع الجمهور على التطورات.

تزايد الاشتباه بوقوع حادث أمني

وتتواصل التحقيقات في ملابسات الحادثة التي وقعت على متن طائرة "فلاي دبي"، فيما تتزايد في إسرائيل التقديرات بأن الواقعة قد تكون ذات خلفية أمنية، وأن مساعد الطيار ربما كان يعتزم إسقاط الطائرة، ما كان سيعرض الركاب الإسرائيليين للخطر.

وفي الوقت نفسه، لا تزال مسألة ما إذا كان الطيار قد تصرف بتوجيه أو مساعدة من إيران غير محسومة، بحسب المعطيات المتداولة.

إسرائيليون يرفضون العودة على متن "فلاي دبي"

وبالتزامن مع استمرار التحقيقات، رفض بعض الركاب الإسرائيليين الصعود إلى رحلة الإجلاء التابعة لشركة «فلاي دبي»، معربين عن مخاوفهم من السفر مجددًا على متن طائرات الشركة بعد الحادثة.

وزيرة النقل تطالب بوقف رحلات "فلاي دبي"

وفي تطور متصل، توجهت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إلى نتنياهو مطالبة بوقف رحلات شركة «فلاي دبي» بشكل فوري إلى حين انتهاء التحقيق في ملابسات الحادثة.

وطالبت ريغيف، في المقابل، بإعطاء الأولوية للرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإسرائيلية، بينها "إل عال" و"يسراير" و"أركياع"، مشيرة إلى إجراءات التفتيش الأمني الإسرائيلية المطبقة على هذه الرحلات.