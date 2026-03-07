هل تصاعد التوتر بين السعودية وإيران يقترب من المواجهة؟

أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن السعودية أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على أراضيها ومرافق الطاقة الحيوية قد يجبر الرياض على الرد بالمثل، رغم تفضيلها الحلول الدبلوماسية لتخفيف التصعيد مع الولايات المتحدة.

موقف الرياض من الهجمات الإيرانية

جاء التحذير السعودي قبل اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدول الخليج عن هجمات طهران الأخيرة، والتي طالت أهدافًا مدنية. ووفقًا للمصادر، أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محادثة مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مؤكّدًا أن المملكة منفتحة على أي وساطة لتخفيف التصعيد، لكنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لاستهداف إيران.

موقف إيران وردها على التحذير

على الرغم من اعتذار بزشكيان وتعليق الهجمات على دول الخليج مؤقتًا، واصلت إيران استهداف المنطقة، مؤكدة أن الضربات موجهة ضد مصالح وقواعد أمريكية وليست ضد دول الخليج نفسها. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى وجود انقسامات داخل القيادة الإيرانية حول استمرار الهجمات على دول الخليج، مع تأكيد أن القواعد الأمريكية والإسرائيلية ستظل أهدافًا محتملة.

الخلفية الدبلوماسية

في السنوات الأخيرة، حاولت إيران تحسين علاقاتها مع جيرانها في الخليج، بما في ذلك السعودية، إلا أن الهجمات الأخيرة التي نفذها الحرس الثوري الإيراني على مدى الأسبوع الماضي أدت إلى انهيار الجهود الدبلوماسية، وسط تقارير تشير إلى ضغوط سعودية على واشنطن لتنفيذ الضربات الأخيرة.