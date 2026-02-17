توثيق: إيران تحاول دفن منشأة عسكرية سرية شرقي طهران

بالتوازي مع المفاوضات، تواصل إيران إعادة تأهيل منظومة منشآتها النووية، وذلك بحسب صور أقمار صناعية نشرها هذا المساء (الثلاثاء) معهد الأبحاث Inst for Science، الذي يركز على منع انتشار السلاح النووي.

من التوثيق يتضح أنه خلال الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرة، كانت إيران مشغولة بدفن التربة في منشأة "تالغان 2" الجديدة في المجمع العسكري بارشين. هذه منشأة سرية، والتي كانت حتى الآن تعتبر غير نشطة.

وتشير التفاصيل أيضًا إلى أنه بعد أن تصلب التابوت الخرساني حول المنشأة، لم تتردد إيران في نقل التراب فوق أجزاء واسعة من المنشأة الجديدة. وأشار المعهد إلى أن هناك ترابًا إضافيًا متاحًا الآن، وقد تتحول المنشأة قريبًا إلى ملجأ غير قابل للكشف تمامًا - الأمر الذي سيوفر حماية كبيرة من الغارات الجوية.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشر معهد ISIS صور أقمار صناعية جديدة لموقع النووي في أصفهان، والتي يظهر منها أن جميع مداخل مجمع الأنفاق المدفونة في الموقع قد أغلقت تمامًا. الصور المذكورة، التي التُقطت بواسطة قمر صناعي عالي الدقة، تُظهر أن الحكومة الإيرانية غطت مداخل المجمع النووي في أصفهان بواسطة التراب.

الخطوة تهدف إلى تقليل الأضرار التي قد تتسبب بها ضربة جوية محتملة للموقع، وستصعّب على القوات الخاصة تنفيذ غارة برية في المكان من أجل الاستيلاء أو تدمير يورانيوم مخصب قد يكون مخزَّنًا بداخله.

إلى جانب ذلك، من المحتمل أن إيران نقلت معدات أو مواد إلى داخل الأنفاق لحمايتها. ومع ذلك، لم يؤكد أي مصدر رسمي هذه التقديرات. وكانت المرة السابقة التي قاموا فيها باستعدادات من هذا النوع في الأيام التي سبقت عملية "مطرقة منتصف الليل" - الهجوم الأمريكي في يونيو الماضي، الذي استهدف منشأة في أصفهان، إلى جانب المنشآت في أراك، فوردو ونتنز.