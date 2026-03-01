اتصالات عسكرية سرية بين إسرائيل ودول عربية… هل يتشكل حلف دفاعي جديد؟

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زمير، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة محادثات مع رؤساء أركان جيوش من دول عربية، في خطوة تعكس تصاعد مستوى التنسيق العسكري الإقليمي في ظل الحرب الجارية.

وذكرت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بحسب واينت أن ما يُعرف بـ"التحالف الدفاعي الإقليمي" بدأ يعمل بصورة عملية منذ الهجوم الإيراني في أبريل\نيسان 2025، وأنه شهد توسعًا ملحوظًا منذ ذلك الحين.

وأضافت المصادر أن الهجمات الإيرانية الأخيرة التي طالت دولًا عربية ضمن العمليات الحالية أسهمت في تعزيز هذا التنسيق بشكل أكبر، مع التركيز على مجالات الدفاع الجوي، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والاستعدادات لمواجهة تهديدات مشتركة.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية حول هوية الدول المشاركة في هذه الاتصالات، غير أن التطورات تعكس تحولًا ملحوظًا في أنماط التعاون الأمني في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات وتداخل مسارح العمليات العسكرية.