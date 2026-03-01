أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم (الأحد) أنها ستتحمل تكاليف استضافة جميع السياح العالقين على أراضيها نتيجة إلغاء الرحلات الجوية الواسع، الذي فرض بسبب الهجوم الإيراني على الدولة.

بتوجيه رسمي صدر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمرت السلطات مديري الفنادق بتمديد إقامة الضيوف الذين انتهت مدة إقامتهم ولكنهم غير قادرين على مغادرة البلاد لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك بشكل فوري.

وفقًا للوثيقة الرسمية التي وزعت للفنادق، ستغطي الحكومة المحلية كامل تكاليف الإقامة الإضافية. أُعطي أصحاب الفنادق تعليمات لإرسال الفواتير ذات الصلة مباشرة إلى مكاتب الحكومة في أبوظبي. وتهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى منع وضع يبقى فيه آلاف السياح، من بينهم الكثير من الإسرائيليين، بلا حل للإقامة في ظل الاضطرابات الشديدة في المجال الجوي.

التصعيد الأمني بلغ ذروته في الساعات الأخيرة مع هجمات إيرانية أدت حتى الآن لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 58 آخرين. الهجمات أدت إلى تعليمات أمنية مشددة وتقليص كبير في نشاط المطارات الرئيسية في دبي وأبوظبي، اللتين تعدان شرياني مواصلات عالميين حيويين.