الإمارات تحت القصف الإيراني: 3 قتلى و58 مصابًا منذ بدء الهجمات

قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح 58 آخرون في الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق الحملة الانتقامية الإيرانية في الخليج، حسبما أعلنت السلطات الإماراتية. وتأتي هذه الضربات رداً على الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وفقًا لوزارة الدفاع، رصدت أنظمة الدفاع الجوي إطلاق 165 صاروخًا باليستيًا باتجاه البلاد، تم تدمير 152 منها قبل أن تصل إلى هدفها. كما تم اعتراض صاروخَي كروز. من جهة أخرى، تم رصد 541 طائرة دون طيار إيرانية، تم تحييد وتدمير 506 منها، وفقًا للبيان الرسمي.

وأفادت الوزارة بأن الضحايا المتوفين هم رعايا باكستانيين ونيباليين وبنغلاديشيين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الملابسات الدقيقة للضربات التي تسببت في هذه الخسائر البشرية.

تؤكد السلطات الإماراتية أن قدراتها الدفاعية سمحت بالحد بشكل كبير من تأثير الهجمات، رغم كثافة الصواريخ التي تم رصدها. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع متوترة في عموم منطقة الخليج، حيث استهدفت عدة دول بضربات إيرانية منذ بداية التصعيد العسكري الإقليمي.

كما أُصيبت إسرائيلية وابنها بجروح طفيفة، اليوم، جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة في مجمع يضم مقر السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.