واشنطن في حيرة: ويتكوف يكشف موقف ترامب من تعنت إيران

صرح المبعوث الخاص ستيف ويتكوف الليلة (بين السبت والأحد، بتوقيت القدس) في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب فضولي لمعرفة لماذا لم تستسلم إيران. "لماذا، تحت الضغط الحالي، لم يأتوا إلينا ويقولوا إنهم يعلنون: 'نحن لا نريد سلاحًا'".

الضغط الذي يُمارس على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن انتشاراً أمريكياً واسع النطاق في الشرق الأوسط. "الجسر الجوي" الأمريكي، الذي يستمر في التدفق إلى المنطقة، يشمل طائرات قتالية متقدمة، وطائرات للتزود بالوقود، وطائرات نقل واستطلاع.

في محور الاستعدادات تقف حاملة الطائرات جيرالد فورد، التي تُعتبر الأكثر تقدمًا في الأسطول الأمريكي. من المتوقع أن تصل "فورد" إلى المنطقة في الأيام القليلة القادمة، وذلك أبكر من التقديرات الأولية التي تحدثت عن أسبوع إضافي على الأقل.

جزء آخر من الضغط هو الاحتجاجات في إيران، التي تجددت مؤخرًا. الآلاف من المتظاهرين احتجوا الليلة الماضية في جامعات بطهران ومناطق أخرى في البلاد، كجزء من إحياء الذكرى الأربعين للقتلى خلال موجة الاحتجاجات في يناير. طلاب في إحدى الجامعات هتفوا "حرية" و"الموت لخامنئي" باتجاه أعضاء البسيج الذين تصادموا معهم.

رئيس الجامعة التي حدثت فيها المواجهات مع قوات الباسيج قال: "المعارضون يريدون أن تتحول الجامعة إلى التعليم الإلكتروني بعد أن نظم الطلاب مظاهرات ضد الحكومة في الحرم الجامعي، حيث اندلعت أيضًا اشتباكات وأصيب بعض الطلاب. العدو يريد أن تتحول الجامعة إلى افتراضية، لكننا لن نسمح بذلك".