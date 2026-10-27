"جئت للجهاد ".. تفاصيل التحقيق مع المصري الذي عبر الحدود إلى إسرائيل

بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء) أنه خلال الليل رصدت مراقبات الجيش الإسرائيلي مواطنًا مصريًا اجتاز السياج الحدودي إلى داخل البلاد في منطقة نيتسانا – يتزايد الاشتباه بأن الحدث أمني. من تفاصيل جديدة وصلت إلى i24NEWS يتبين باحتمال كبير أن المشتبه به هو مهاجم حاول التسلل إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عملية. الجيش الإسرائيلي ينفي بعض التفاصيل الواردة في الخبر، لكنه لا يقدم رواية بديلة.

وصل المشتبه به خلال ساعات الليل دون أن يكون مسلحاً، وعبر الحدود في منطقة عزوز (فتحة نيتسانا). في اللقاء الأول مع قوة من الجيش الإسرائيلي، حاول خطف سلاح من مقاتلي كتيبة الاحتياط 5025 الذين قاموا بإلقاء القبض عليه. في التحقيق الأولي اعترف أمام جهات الأمن: "جئت للقيام بجهاد، لقتل اليهود وتحرير الأراضي المحتلة". هذا وتم تحويل المشتبه به للتحقيق لدى الشاباك.