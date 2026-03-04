"إشعال أزمة عالمية": خطة الفوضى التي يُقال إن خامنئي تركها لما بعد رحيله

مصادر إيرانية تفيد بأن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، الذي تم اغتياله في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد"، ترك قبل وفاته خطة عمل منظمة لعناصر النظام الإيراني, هدف الخطة هو خلق أزمة اقتصادية عالمية من خلال الإضرار بإنتاج وحركة النفط في المنطقة.

وفقًا لمراحل الخطة التي تُنفذ الآن خطوة تلو الأخرى، يجب على إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الحركة البحرية ومنع مرور السفن إلى ومن الخليج الفارسي. كما هو معلوم، حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي يمر عبر المضيق، الذي أصبح الآن تحت حصار بحري من قبل الحرس الثوري. وقد أفادت العديد من السفن بأنها تلقت تحذيرات عبر الراديو من الحرس الثوري قبل وصولها إلى المنطقة. كما أصدر الحرس الثوري بيانًا قال فيه: "كل سفينة تعبر مضيق هرمز سوف تشتعل بالنار".

مع إغلاق المضائق، المرحلة التالية في خطة خامنئي المقتول هي استهداف منشآت الطاقة في الدول العربية في الخليج العربي. كما هو معلوم، منذ بداية العملية، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه منشآت نفط وناقلات وقود في السعودية، عمان ودول أخرى في المنطقة.

تشمل خطة خامنئي أيضًا مراحل لبقاء النظام في إيران، كدرس من عملية "وثبة الأسد" في يونيو\حزيران الماضي. خامنئي أمر بتوزيع الصلاحيات في الجيش من خلال تحويل الوحدات فيه إلى وحدات مستقلة. كما أمر أيضًا بتوزيع الصلاحيات في القطاع المدني في الدولة، وقد حصل المحافظون بالفعل على صلاحيات يمكن تنفيذها في حالات الطوارئ دون الحاجة لموافقة من السلطة المركزية.

أُفيد أمس أن المجلس الأعلى في إيران اختار نجل المرشد الاعلى ، مجتبى خامنئي ، لقيادة البلاد بعد والده. وأفادت رويترز اليوم نقلاً عن مصادر إيرانية أن مجتبى نجا من الهجمات الأخيرة في إيران.