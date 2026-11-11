تُعدّ منظمتا "مسلمو فرنسا" و"مجلس مسلمي أوروبا" من بين 35 منظمة أُدرجت على القائمة المصرية للكيانات الإرهابية. ونُشر قرار محكمة جنايات القاهرة، الذي يشمل أيضًا 36 شخصًا، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر في الجريدة الرسمية المصرية.

منظمة "مسلمو فرنسا"، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" (UOIF)، غير مصنّفة كمنظمة إرهابية في فرنسا. لكنها مُدرجة منذ عام 2014، باسمها السابق، على قائمة مصر للمنظمات الإرهابية.

تقع مقار المنظمات المعنية في ست دول هي: فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا. ومن بينها الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والجماعة الإسلامية في ألمانيا. ويستهدف القرار أيضًا عدة هيئات عابرة للحدود، منها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية. وتصف السلطات المصرية هذه المنظمات بأنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

جاء النشر في اليوم التالي لإدراج الجماعة بصفة دائمة على القائمة المصرية، بدلًا من إدراجها المؤقت الذي يعود إلى عام 2022. وتعتبر مصر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية منذ ديسمبر 2013، عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.

يخضع القرار للقانون المصري. وقد يترتب عليه، على وجه الخصوص، تجميد الأصول وفرض قيود على التمويل وحظر سفر الأشخاص المشمولين به. ولا يترتب عليه أي إدراج تلقائي على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي أو على قوائم الدول المعنية.