استغلت روسيا وإسرائيل وحسابات مرتبطة بحركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا) أعمال الشغب في فرنسا لتأجيج الغضب ضد المهاجرين. هذا ما خلصت إليه تقييمات داخلية للاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية، كشفت عنها اليوم (الاثنين) وكالة أنباء "رويترز".

استغلت شبكة نفوذ سرية تعمل لصالح موسكو، إلى جانب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل وحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (MAGA) في الولايات المتحدة، أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي للترويج لروايات مناهضة للهجرة وتصوير الحكومة الفرنسية على أنها فقدت السيطرة تمامًا.

وفقًا للتقارير، رصد خبراء "التضليل الإعلامي" في أوروبا كيف تحاول جهات خارجية استغلال الأزمات الداخلية في الدول الغربية لتحقيق أهدافها السياسية. وقد شكّلت موجة الاحتجاجات الحادة، التي بدأت على خلفية الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، وتحولت إلى واحدة من أشد موجات العنف في فرنسا منذ عقود، أرضًا خصبة للحملات على الإنترنت.

عشرات الملايين من المشاهدات لمحتوى إسرائيلي ومحتوى مرتبط بحركة "ماغا"

أشار التقرير الفرنسي إلى أن حسابات مرتبطة بجهات رسمية ووسائل إعلام ومؤثرين من إسرائيل وأوساط اليمين الأمريكي، ضاعفت من نشر رسائل ربطت بين أعمال الشغب في الشوارع والهجرة غير المنضبطة و"الإسلام المتشدد".

تُظهر بيانات وزارة الخارجية الفرنسية أن نطاق انتشار هذه الحسابات تجاوز بشكل ملحوظ نطاق انتشار الشبكات الموالية لروسيا. ففي الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، حصدت المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة على منصة إكس (تويتر سابقًا)، والصادرة عن جهات مرتبطة بحركة MAGA، أكثر من 49 مليون مشاهدة. وفي الفترة نفسها، حصدت المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة من حسابات إسرائيلية، بينها حسابات حكومية ووسائل إعلام ومؤثرون، أكثر من 35 مليون مشاهدة. وبالمقارنة، لم تحصد المنشورات العشرة الأكثر مشاهدة للجهات الموالية لروسيا في التواريخ نفسها سوى نحو 2.8 مليون مشاهدة.

"عملية الحمل الزائد": مقاطع فيديو مزيفة وذكاء اصطناعي

بالتوازي، كشف تحليل أجرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عن نشاط شبكة روسية تُعرف باسم "عملية الإغراق" (Operation Overload)، تنشط منذ سبتمبر 2023. ووفقًا للاتحاد، تهدف الشبكة إلى الإضرار بمصداقية المؤسسات الغربية، وتقويض الدعم الشعبي لأوكرانيا، وتصوير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه «زعيم ضعيف وسلطوي».

نشرت الشبكة الروسية مقاطع فيديو صُممت بطريقة مضللة لتبدو كتقارير إخبارية صادرة عن وسائل إعلام غربية موثوقة، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لاستنساخ أصوات الخبراء وتعديل الصور. ومن بين ما نُشر ادعاءات كاذبة تفيد بأن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين، وأن هجمات إرهابية وشيكة الوقوع في البلاد.

أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد أدلة على أن جهة أجنبية أشعلت الاحتجاجات نفسها، بل إن الأمر يتعلق بـ«استغلال انتهازي للاضطرابات المدنية». وأشارت خبيرة من مؤسسة الأبحاث الأمريكية راند إلى أن حملات من هذا النوع تخوض «صراعًا سرديًا مستمرًا»، يهدف إلى تأجيج الغضب الشعبي ضد المهاجرين ودفع الناخبين في أوروبا نحو الأطراف السياسية المتطرفة.

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النتائج، مشيرًا إلى أنه رغم عدم رصد تدخل أجنبي وراء اندلاع الاحتجاجات نفسها، فقد سُجّل بالفعل "تلاعب أجنبي بالمعلومات". ولم يقدّم ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية في إسرائيل أي تعليق على ما نشرته رويترز. وكانت موسكو قد رفضت سابقًا مزاعم مماثلة، ووصفتها بأنها "أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام".