تقرير: "السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لنزع فتيل التصعيد"

أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن "السعودية كثّفت الحوار المباشر مع إيران في الأيام الأخيرة، في محاولة لاحتواء الحرب".مشيرة إلى أن"المسؤولين السعوديين، بدعم من عدد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية، فعّلوا القنوات الدبلوماسية مع إيران بشكل عاجل في محاولة لمنع تصعيد أوسع".

ووفقًا لبلومبيرغ، "شاركت الأجهزة الأمنية والدبلوماسيون في المحادثات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت محادثات على مستويات رفيعة. وحتى الآن، لم تُبدِ إيران رغبة تُذكر في الحوار مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وفي الليلة المنصرمة، أفدنا بتزايد القلق في السعودية من احتمال تعرض مسؤولين كبار لهجمات من إيران أو الحوثيين. ووفقًا لمصدر مُطّلع على التفاصيل تحدث إلى قناة i24NEWS، فقد "تم تشديد الإجراءات الاحترازية في المملكة". وفي هذا السياق، عُقدت اجتماعات على مستوى الوزراء وغيرهم من المستويات العليا عبر مكالمات الفيديو. ووفقًا للمصدر نفسه، تُعد هذه خطوة غير معتادة وغير مألوفة في السعودية.

وفي السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن عدة دول بدأت جهود الوساطة لإنهاء الحرب"، وأشارفي رسالة نشرها على منصة إكس"، إلى وجود مبادرات دبلوماسية جارية لمحاولة نزع فتيل الأزمة. وكتب: "بدأت بعض الدول جهود الوساطة". وأضاف: "يجب أن تستهدف الوساطة أولئك الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل هذا الصراع". وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاشتباكات والضربات العسكرية في المواجهة القائمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يُؤجج المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع.