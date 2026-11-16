تسود حالة عارمة من الغضب والاستنكار في أرجاء المجتمع العربي، في أعقاب مقتل السيدة لينا زيدان قاسم جراء إلقاء قنبلة بدم بارد في ساعات الظهيرة على محل للحلويات في بلدة كفر مندا، في جريمة جديدة تعيد إلى الواجهة مسلسل العنف المستشري الذي يواصل حصد الأرواح.

وفي تقرير أعده مراسل قناة i24NEWS وسام كبها من موقع الحادثة، أكد رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، أن الجريمة البشعة استهدفت أناساً أبرياء في وضح النهار وأسفرت عن خسارة فادحة بفقدان ابنة البلدة المتزوجة في دالية الكرمل، مشدداً على أن هذه الخسارة هي خسارة للمجتمع بأسره، ومعلناً في الوقت ذاته أن الأهالي لن يرفعوا الراية البيضاء في مواجهة العنف والجريمة.

من جانبها، أوضحت رئيسة حزب "لكلنا مكان"، رلى داوود، أن الواقع المأساوي الذي وصل إلى تسجيل 201 قتيل في المجتمع العربي هو نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية، مشيرة إلى أن المجتمع العربي الذي خرج للتصويت بنسبة 80% يطالب بالتغيير وبأن يكون صوته حاضراً في الحكومة المقبلة. وأضافت داوود أن تكاتف العرب وتواجدهم في موقع الحادثة يمثل الرد الأقوى على الحكومة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدة أن المجتمع العربي لن يخاف وسيواصل المطالبة بحقوقه وبشرطة تعمل لحمايته لا ضده.

بدوره، وجّه رئيس القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس، اتهامات مباشرة وحادة للحكومة الإسرائيلية، معتبراً أنها "أجرمت بحق المجتمع العربي" في ظل سقوط ما يقارب الألف قتيل خلال أربع سنوات، ومؤكداً أنه لا يوجد دليل أوضح على هذا الإجرام من حكومة تسمح لمنظمات الإجرام بنشر الفوضى والقتل داخل البلدات العربية دون رادع.

وتبقى مشاعر الحزن والغضب مخيمة على كفر مندا، وسط تصاعد التساؤلات حول قدرة السلطات على وضع حد لهذا النزيف المستمر في مجتمع بات يخشى أن تتحول جرائم القتل فيه إلى واقع يومي لا يستثني أحداً.