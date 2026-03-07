تقديرات إسرائيلية: مجتبى خامنئي نجا من محاولة اغتيال

تقدّر جهات أمنية في إسرائيل أن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، لا يزال على قيد الحياة بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في غارة جوية نُفذت مؤخرًا.

وبحسب التقديرات، أصيب خامنئي الابن خلال الهجوم الذي استهدف الموقع الذي كان يتواجد فيه، وذلك بعد وقت قصير من مقتل والده. ورغم التقارير الأولية عن أضرار كبيرة في المجمع المستهدف، تشير التقييمات الحالية في إسرائيل إلى أنه تمكن من النجاة، في حين يحيط النظام في إيران وضعه الصحي بتكتم شديد.

مرشح بارز لخلافة المرشد

يُعتبر مجتبى خامنئي (56 عامًا) من أبرز الشخصيات النافذة خلف الكواليس في الجمهورية الإسلامية، إذ لعب دورًا مؤثرًا في إدارة مكتب والده وبنى علاقات قوية مع قيادات الحرس الثوري الإيراني.

وخلال السنوات الأخيرة عزز مكانته داخل التيار الديني المحافظ، ما جعله أحد أبرز المرشحين لخلافة المرشد الأعلى في إيران.

توتر داخل القيادة الإيرانية

وأفادت مصادر تحدثت إلى صحيفة نيويورك تايمز أن مجلس القيادة الدينية الذي يبحث اختيار المرشد الجديد كان قريبًا من إعلان مجتبى خامنئي خليفة رسميًا، قبل أن يتوقف القرار في اللحظة الأخيرة.

وبحسب التقرير، جاء التأجيل بسبب مخاوف من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية، إذ يخشى بعض رجال الدين أن يؤدي إعلان تعيينه رسميًا إلى جعله هدفًا مباشرًا لمحاولات اغتيال جديدة.