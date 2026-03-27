أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلفاءها أنها لا تعتزم في الوقت الحالي تنفيذ غزو بري لإيران، رغم نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف أيضاً إلى إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة.

وأشارات المصادر إلى أن "ترامب قد يغير رأيه في أي لحظة أو يمضي قدماً في تنفيذ هجوم"، وتابعوا"تلك القوات قد تؤدي أدواراً مختلفة، بما في ذلك المساعدة في إجلاء المواطنين الأميركيين، وكذلك خلق حالة من الغموض الاستراتيجي بشأن نوايا الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن "الحرب ضد إيران ينبغي أن تنتهي في غضون أسابيع"، وتابع"على العالم أن يتحرك لمنع إيران من فرض رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز".وذكر "لقد تبادلنا الرسائل والإشارات من النظام الإيراني حول رغبته في التحدث عن أمور معينة"، وقال"إيران بعثت رسائل بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي"

وألمح ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إلى أن "إيران ربما تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم على مضيق هرمز"، متوقعاً أن "تنتهي العملية في إيران خلال أسابيع وليس شهوراً".وأشار عقب اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها في إيران دون أي قوات برية.