تصاعد الخلاف بين رئيس إيران مسعود بزشيكيان وبين القيادة العسكرية هناك، وذلك حسب تقرير اليوم (الثلاثاء) في وكالة "إيران إنترناشيونال". ووفقًا للتقرير، فإن بزشيكيان غاضب من الحرس الثوري بعد الهجوم الذي وقع أمس على الإمارات العربية المتحدة، والذي وصفه بأنه "غير مسؤول وتصرف جنوني". وأضاف أن الهجمات نُفِّذت دون علم الحكومة أو التنسيق معها.

كما أفيد أن بزشكيان وصف نهج الحرس الثوري الإيراني تجاه التصعيد مع دول المنطقة بـ"الجنون"، وحذّر من عواقب قد تكون لا رجعة فيها.

على خلفية تدهور الوضع وخطر انزلاق الدولة مرة أخرى إلى الحرب، طلب الرئيس الإيراني عقد اجتماع عاجل مع مجتبى خامنئي للضغط من أجل وقف فوري لهجمات الحرس الثوري ضد دول الخليج ومنع تصعيد إضافي.

وصل التوتر في الخليج العربي إلى درجة الغليان أمس مع بداية "مشروع الحرية" (Project Freedom)، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب مساء أمس. أوضح الرئيس أن الولايات المتحدة سترافق بأمان سفن الدول المحايدة المحاصرة في مضيق هرمز لأسباب إنسانية، وأرسل رسالة حازمة إلى طهران: "سنتعامل بالقوة مع من يعيق طريقنا".

رداً على الإعلان، تعرضت الإمارات العربية المتحدة اليوم لوابل من أربعة صواريخ إيرانية على الأقل، حيث تم اعتراض ثلاثة منها وسقط واحد في البحر. في الوقت نفسه، أصاب طائرة مسيرة انتحارية موقعًا للبتروكيماويات في مدينة الفجيرة وتسببت في حريق كبير، وهي خطوة يُنظر إليها كإشارة إيرانية واضحة ضد الدول المتعاونة مع التحرك الأمريكي.