الخطوة التي اتخدتها السعودية لحماية المسؤولين من أي استهداف إيراني

يتزايد القلق في السعودية من احتمال استهداف مسؤولين كبار من قبل إيران أو الحوثيين، هذا ما قاله اليوم (الخميس) مصدر مطلع على التفاصيل لـ-i24NEWS. عقب الهجوم المشترك لإسرائيل والولايات المتحدة على إيران، تم تشديد إجراءات الأمان في المملكة. كجزء من ذلك، نُقلت الاجتماعات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين لتُدار عبر مكالمات الفيديو. وبحسب المصدر، فإن هذه خطوة استثنائية وليست معتادة في الروتين السعودي.

عززت القيادة السعودية الإجراءات الأمنية على كبار المسؤولين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان، خشية أن تحاول طهران أو الحوثيون إيذاءهم - وذلك وفقا لما نشر في هيئة البث الرسمية الأربعاء الماضي.

منذ اندلاع الحرب، أطلق الإيرانيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه السعودية. من بين الأهداف التي أصابوها: مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) في الرياض، منشآت النفط التابعة لأرامكو ومنشآت مدنية أخرى. هذا كان الخط الأحمر بالنسبة للسعودية في مواجهة إيران - ويبدو الآن أنه تم تجاوزه، مما دفع المملكة لإجراء مناقشات حول إمكانية مهاجمة إيران.

قال برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون وزميل بارز في معهد هدسون، لـ i24NEWS إن الحسابات السعودية تغيرت بشكل جذري بسبب أن إيران هاجمت بنى تحتية مدنية حيوية. أوضح "الرياض مررت في السابق تحذيرًا واضحًا لطهران: إذا بقيت السعودية محايدة خلال مواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فعلى بنيتها التحتية أن تبقى خارج نطاق الاستهداف. الإيرانيون قالوا فعلًا للسعوديين إنه إذا واجهوا هجومًا وجوديًا من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، فسوف يهاجمون السعودية".

وتابع هيكل"الخط الأحمر السعودي كان مهاجمة المنشآت المدنية - وهذا ما يحدث الآن"، وأضاف أيضاً أن السعوديين الآن يفكرون ماذا يفعلون بهذا الشأن وهل يجب عليهم الرد بهجوم مضاد.

هذا وصرح ، مايكل راتني، السفير الأمريكي السابق في السعودية، لـ i24NEWS،"هذا يثير غضبهم كثيرًا - هجمات إيران أسوأ بكثير مما كانوا يظنون أنها ستكون"، لكنه أضاف أن رد المملكة قد يكون معتدلاً بسبب الخوف من فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

"أعتقد أنهم سيكونون حذرين بشأن رد فعلهم المضاد، لأنهم يعلمون أن ذلك يعني تصعيداً إلى مستوى مجهول سيتعين عليهم التعامل معه"، قال روتني.

