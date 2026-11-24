أعلن جهاز الشاباك عن اغتيال شخصية بارزة في حماس واتضح لاحقا وفق مصادر أن الحديث يدور عن اغتيال نعيم أبو نحل، الذي يُوصف بأنه من مؤسسي الجهاز الأمني التابع لحماس وأحد أبرز قادته، في استهداف خيمة قرب منطقة أنصار جنوب غربي مدينة غزة.

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي استهدافة شخصية بارزة في حماس في غارة استهدفت خيمة قرب منطقة أنصار جنوب غربي مدينة غزة. وأكد مصدر أمني خاص بأن الهدف كان نعيم أبو نحل الذي تولّى المنصب بعد اعتقال معين العرابيد، الذي اختُطف مطلع سبتمبر، وهو محتجز حالياً لدى إسرائيل.

دور في تأسيس الجهاز

بحسب المعلومات المتداولة، كان أبو نحل من مؤسسي هذا الجهاز وأحد أبرز قادته الميدانيين.