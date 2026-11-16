كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة حماس فتحت تحقيقا مع كوادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة بعد مقتل 5 ناشطين يتبعون لها أصيبوا في هجمات وتحسنت حالتهم الصحية قبل أن تتراجع بشكل مفاجئ ويعلن عن وفاتهم متأثرين بجروحهم.

المصادر قالت لـ i24news: إن من بين من خضعوا لتحقيق لدى أجهزة أمن حماس، محمد أبو سلمية مدير المشفى والذي كان معتقلا لدى إسرائيل بعد اقتحام المستشفى خلال الحرب على قطاع غزة.

المصادر أوضحت أن التحقيق طال كوادر طبية خاصة ممن يعملون في قسمي العمليات والعناية، ممن يشرفون على إجراء العمليات الجراحية، والذين يتابعون مرحلة تعافيهم بعد إجراء العمليات الجراحية لهم.

المصادر أشارت إلى أن 5 حالات فقط في الشهر الأخيرة تعافت بشكل جيد وكان هؤلاء النشطاء يتحدثون مع من حولهم بعد تحسن ملحوظ في الأجهزة الحيوية لهم، قبل أن تتدهور صحتهم بشكل مفاجئ ويعلن وفاتهم متأثرين بجروحهم في لحظات قصيرة.

المصادر قالت إن التحقيقات لجأت إلى أن إسرائيل تستخدم مواد سامة في صواريخها تتسبب بمثل هذه الحالات، إلا أنه طبيا لم تكن مقنعة كثيرا بالنسبة لعديد الأطباء من حماس والذين أبلغوا الأمن بأن هناك شبهات بوجود خلل أمني الأمر الذي أدى لفتح تحقيق واسع.

المصادر أشارت إلى أن هناك شبهات بأن إسرائيل جندت متخابرين من الطواقم الطبية سواء أطباء أو مرضى أو عاملين يسمح لهم بدخول تلك الأقسام، وهذا استدعى فتح تحقيق واسع وبدء استدعاء العاملين في تلك الأقسام والتحقيق معهم من قبل الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام وجهاز الأمن الداخلي.

وتذكر هذه الحالة، بحالة مماثلة عاشتها حماس بدايات حكمها في قطاع غزة عندما اعتقلت طبيبا مشتبها به آنذاك واتهمته بقتل جرحى بعد وصولهم للمستشفى للعلاج من غارات إسرائيلية، وحكمت عليه لاحقا بالإعدام بعد إدانته في محكمة عسكرية، فيما كان هو ينفي تلك الاتهامات الموجهة له.