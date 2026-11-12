قتلت غارة إسرائيلية استهدفت مبنى داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، خالد أبو عنزة، المسؤول الأمني الكبير في حركة حماس، كما أصيب قائد لواء خان يونس الجديد في الهجوم بجروح حرجة.

ويعتبر أبو عنزة المسؤول الأمني الأول في حماس بالمنطقة الجنوبية لقطاع غزة، ويعمل شقيقه أسامة محافظا لخان يونس.

وأدت الغارة الإسرائيلية لمقتل 6 فلسطينيين بينهم أبو عنزة، واثنين من مرافقيه، إلى جانب الطبيب رزق أبو شعيرة، فيما أصيب أكثر من 30 في الغارة بينهم مرضى ومرافقين لهم وبعض أفراد الطواقم الطبية.

ووقعت الغارة بعد منتصف الليل، إثر إطلاق صاروخ من طائرة حربية من طراز إف 16 على الطابق الثاني المخصص للجراحات داخل مبنى "الياسين".

ووفقا لجهاز الدفاع المدني فإن الصاروخ سقط بشكل عامودي مخترقا عدة طوابق قبل أن يصل لهدفه، فيما رجحت مصادر ميدانية أن يكون تم استخدام صاروخ جي بي يو صغير الحجم ولكنه أكثر فتكا.

https://x.com/i/web/status/2120756269568901174 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقتلت غارات إسرائيلية، الأربعاء، ما لا يقل عن 7 فلسطينيين بينهم نشطاء ميدانيين من حماس.