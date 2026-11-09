في ظل الفيضانات الناجمة عن الأمطار الأخيرة، وبّخ مجلس السلام إسرائيل بسبب تأخير إدخال معدات الشتاء إلى غزة، معتبرًا أن الوضع يمثل "حالة طوارئ إنسانية عاجلة".

وجاء في البيان: "يشعر مجلس السلام بقلق بالغ إزاء الفيضانات الموسمية الشديدة التي ضربت غزة خلال اليومين الماضيين، وألحقت أضرارًا بممتلكات أساسية وتركت عائلات نازحة كانت تعيش أصلًا في ظروف هشة، عرضة للبرد والظروف غير الآمنة. ويُعدّ الإدخال العاجل للإمدادات الأساسية وتوزيعها لتوفير المأوى والصرف الصحي وتصريف المياه ومستلزمات شتوية إضافية أمرًا بالغ الأهمية لحماية أرواح المدنيين".

وبحسب ما ورد :"خلال العام المنصرم، أُحرز تقدم إنساني كبير في غزة"، وأضاف، "وبات الحصول على الغذاء متاحًا الآن لجميع السكان، وتحسنت الظروف التغذوية بشكل كبير. هذه الإنجازات ليست كافية؛ ويجب حمايتها وتسريع وتيرتها، لا تقويضها بأزمات إنسانية يمكن تجنبها".

كذلك، يقول مجلس السلام: "حثثنا الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على إدخال المواد الأساسية اللازمة للمأوى المؤقت، والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، وتصريف مياه الأمطار والتخلص من مياه الصرف الصحي، والوفاء بالتزاماتها. وحتى الآن، لا تزال الاستجابة غير كافية. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك فورًا للموافقة على إدخال جميع المعدات الشتوية والمساعدات الإنسانية اللازمة وتسهيل دخولها".

واختتموا بالقول: "في الوقت نفسه، ضغطنا مرارًا وتكرارًا على حماس للموافقة على إلقاء سلاحها، والتخلي عن سلطة الحكم، والوفاء بالتزاماتها بموجب الخطة. لقد ولّى زمن الوعود بلا تنفيذ. وعلى جميع الأطراف أن تُظهر الإلحاح والجدية والعزم التي تتطلبها هذه اللحظة".