في وقت توقفت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل كبير في قطاع غزة، اليوم الإثنين، في خطوة غير معتادة، حملت الطائرات المسيرة لسكان القطاع، هدايا من نوع آخر، تمثلت في كميات صغيرة من السجائر، أغرقت فيها سماء عدة مناطق قبل أن يتهافت عليها السكان الغزيين.

وعلى مدار ساعات النهار وحتى هذا المساء، ألقت الطائرات المسيرة منشورات تحرض ضد حركة حماس في قطاع غزة، مرفقةً كل منشور بسيجارة، الأمر الذي دفع الشبان لمحاولة الحصول على محتوى المنشور بعدما حرموا من السجائر المستوردة لفترات طويلة خلال الحرب على القطاع.

وألقت قبيل مغرب اليوم، مسيرتين آلاف المناشير قرب مجمع الشفاء الطبي، ومفترق السرايا، بمدينة غزة، الأمر الذي أدى لحصول عراك بين الشبان الفلسطينيين للحصول على السجائر التي كانت تحملها تلك المناشير.

وحملت المناشير صورة لرئيس جهاز الأمن الداخلي معين العرابيد الذي اختطفته قوة خاصة إسرائيلية بداية شهر سبتمبر الماضي، وأسفل منه عدد كبير من مسؤولي أجهزة أمن حماس الذين اغتيلوا في سلسلة عمليات جوية إسرائيلية سابقة، ونشر اسم ضابط أمني إسرائيلي رمز بـ "أبو هيثم"، مع رقم هاتفه على الواتساب.

وسبق ذلك أن ألقت مسيرات إسرائيلية، مناشير تحريضية أخرى في دير البلح والبريج وسط قطاع غزة، وكان محمولة بالدخان، وفي بعض الأحيان القهوة. ووضع فيها رقم المسؤولين الأمنيين عن تلك المناطق أو ما يسمون أنفسهم "الكابتن".

وبحسب منصة المجد الأمنية التابعة لحماس، فإن هذه الخطوة تهدف لتجنيد متخابرين لصالح المخابرات الإسرائيلية، محذرةً السكان من التعامل معها أو التواصل مع الأرقام المكتوبة. مشددةً على أنها ستلاحق كل المتخابرين.

وعمدت العصابات المسلحة مؤخراً خلال اقتحامها مناطق تقع تحت سيطرة حماس لتوزيع الدخان على السكان في مناطق قريبة من الخط الأصفر، في خطوة هدفت أيضاً كما تقول أجهزة أمن الحركة لمحاولة استغلال حاجة الشبان للسجائر لتجنيدهم.

وتمنع إسرائيل إدخال السجائر إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، قبل أن يتم تهريبه عبر شاحنات المساعدات وغيرها، وتبين لاحقاً أن ضباطاً في الجيش الإسرائيلي كانوا على علاقة بعملية التهريب مقابل حصولهم على أموال طائلة.

ووصلت حد أقصى سعر السيجارة الواحدة أكثر من 250 شيكلاً في خضم الحرب، وهذا دفع السكان للجوء للدخان العربي أو الشامي كما يطلق عليه من خلال استخدام نبات الملوخية وغيرها من المزروعات.