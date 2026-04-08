جي دي فانس: دونالد ترامب "متحمس" للتقدم نحو اتفاق مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن دونالد ترامب "متحمس" لرؤية تقدم سريع نحو اتفاق مع إيران، في حين أن وقف إطلاق النار الساري لا يزال هشًا. وفي تصريحات أدلى بها في بودابست، خلال زيارة رسمية إلى المجر، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعطى تعليمات واضحة لفريقه التفاوضي.

قال: " لقد طلب منا الرئيس أن نعمل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق "، موضحًا أن هذا الأمر قد تم توجيهه إلى جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم وزير الخارجية والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف. ووفقًا لـ جي دي فانس، تعتبر واشنطن أن التوصل إلى حل وسط ممكن، بشرط أن يتبنى طهران نهجًا صادقًا في المناقشات.

ومع ذلك، أكد نائب الرئيس أن الوضع لا يزال غير مؤكد. وأشار إلى "هدنة هشة"، معتبراً أنه في حين أن بعض مكونات النظام الإيراني تبدو منفتحة على الحوار، فإن مكونات أخرى قد تعرقل المفاوضات. وقال: "إنه ’إذا‘ كبير"، مشدداً على أن النتيجة ستعتمد إلى حد كبير على الموقف الإيراني.

« إذا تفاوضوا بحسن نية، أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق»، أضاف، محذراً في الوقت نفسه من أن المسؤولية تقع الآن على عاتق طهران. «آمل أن يتخذوا القرار الصحيح»، اختتم حديثه.

تأتي هذه التصريحات في سياق توترات إقليمية شديدة، رغم الإعلان عن هدنة لمدة أسبوعين تهدف إلى تمهيد الطريق أمام المفاوضات. وتسعى واشنطن إلى تحويل هذا الهدوء إلى اتفاق دائم، لكن الخلافات لا تزال عميقة بشأن القضايا النووية والأمنية والإقليمية.