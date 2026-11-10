قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إنشاء كتيبتين جديدتين للمشاة ضمن لواءي غولاني والناحال، في إطار خطة أوسع تهدف إلى توسيع حجم القوات البرية وتعزيز قدراتها العملياتية.

وبحسب الإعلان، ستُقام كتيبة «ألون» (11) في لواء غولاني، وكتيبة «نوفِخ» (935) في لواء الناحال. وستكون الكتيبتان مخصصتين لمهام كشف الأهداف وتنفيذ الهجمات، على أن تشكّلا إضافة إلى القوة القتالية وتعززا أداء القوات العاملة ميدانيًا.

ولا تزال الكتيبتان في مرحلة التأسيس، فيما تهدف الخطوة، وفق الجيش، إلى تحسين الاستفادة من القوى البشرية المقاتلة ومواءمة توزيعها مع الاحتياجات العملياتية المتغيرة.

وستركز الكتيبتان على تشغيل الطائرات المسيّرة الصغيرة والأنظمة الروبوتية، واستخدام وسائل المراقبة والاستطلاع البصري، إلى جانب الأسلحة المتطورة والذخائر الدقيقة التوجيه، بما يهدف إلى تطوير قدرات رصد الأهداف والتعامل معها في ميدان القتال.

وأشار الجيش إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتيبتين لم تُحسم نهائيًا بعد، موضحًا أن المعلومات الكاملة ستُنقل إلى الجنود والعاملين في الوحدات عبر القنوات الرسمية فور استكمال الإجراءات والاتفاق على التفاصيل.