سموتريتش يهدد بشأن سيناء.. محلل سياسي: تصريحات خطيرة ودعاية انتخابية ضد مصر

وصف المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، الدكتور هاني سليمان، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي هدد فيها بشأن منطقة سيناء، بـ"غير المسؤولة" و"شديدة الخطورة"، مؤكداً أنها تأتي في إطار المزايدات والدعاية السياسية المرتبطة بالانتخابات، وتعبير عن حالة من "الإحباط السياسي" جراء فشل المخططات الإسرائيلية في المنطقة.

وأوضح سليمان في مقابلة عبر قناة i24NEWS أن تصريحات سموتريتش وغيره من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية هي محاولة للاستثمار السياسي في الملف المصري لجمع التأييد الداخلي. وأضاف أن مصر نجحت في تقويض وإحباط المخططات التي استهدفت التهجير أو المساس بالسيادة المصرية، ما ولد حالة من الضغينة لدى بعض الأطراف الإسرائيلية تجاه موقف القاهرة الصارم.

ورداً على سؤال حول غياب رد لفظي حاد من الجانب المصري، أشار سليمان إلى أن القاهرة تتعامل كـ"دولة مؤسسات قوية" ولا تنجرّ إلى التراشق اللفظي أو المعارك الهامشية. وأكد أن الرد المصري يكون دائماً ردًا عملياً وميدانياً عبر خطوات ملموسة، كتعزيز التواجد العسكري للتأمين، وتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية في سيناء، بالإضافة إلى رفع كفاءة التسليح.

كما لفت إلى أن هذه التصريحات الاستفزازية تعكس حالة من الاضطراب والضغوط جراء تعاظم القدرات العسكرية للجيش المصري، مشدداً على أن الشارع المصري يقف بوعي وتضامن كامل خلف مؤسسات دولته لدعم استراتيجيتها حيال حماية سيادتها ومواجهة أي تهديدات