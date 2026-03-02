لبنان يعود للتوتر مجددا: مقتل محمد رعد في الضربات الإسرائيلية

أفادت مصادر إعلامية، صباح الاثنين، بمقتل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 قتيلاً و149 جريحاً كحصيلة أولية للضربات.

وذكرت تقارير أن رعد قُتل خلال الهجمات الأخيرة، فيما تداولت تقارير اسمه لتولي منصب نائب الأمين العام لحزب الله. وكان ابنه قد قُتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في ضربة سابقة.

ويُعد رعد من أبرز القيادات السياسية في حزب الله، إذ انتُخب نائباً عن دائرة النبطية منذ عام 1992 بشكل متواصل، وترأس كتلة الحزب النيابية لسنوات طويلة. كما شغل مواقع قيادية داخل مؤسسات الحزب السياسية والتنظيمية.

في سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية يضر بالمساعي الرامية إلى إبقاء البلاد خارج دائرة الصراع الإقليمي، مشدداً على أن الدولة تبذل جهوداً لتجنيب لبنان تداعيات المواجهات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وأعلنت وزارة التربية إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف المناطق كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوتر الأمني.

وكان حزب الله قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، قال إنها جاءت رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، ما ينذر بتوسع رقعة المواجهة على أكثر من جبهة في المنطقة.