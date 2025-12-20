ليس بينيت وحده: مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة" ينشرون تفاصيل موظفين في شركات أمنية

نشرت مجموعة القرصنة الإيرانية "حنظلة"، اليوم السبت، صورًا ومعلومات شخصية لـ 14 إسرائيليًا، زعمت أنها تعمل في شركات دفاعية مختلفة. وجاء في منشورهم: "يلعبون دورًا محوريًا في تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة التي استُخدمت على نطاق واسع في العمليات العسكرية، ما أسفر عن جرائم حرب وانتهاكات عديدة للقانون الدولي".

وأضافت المجموعة "من خلال الكشف عن هوياتهم وتفصيل تورطهم، نهدف إلى محاسبتهم على مشاركتهم المباشرة في القمع الممنهج والاعتداءات على المدنيين". وتابعت "هدفنا واضح - تسليط الضوء على من يُسهّلون ويرتكبون مثل هذه الجرائم، ودعم الحركة العالمية من أجل العدالة والمساءلة".

وكانت مجموعة القرصنة الإيرانية، قد أكدت الليلة المنصرمةة أنها تمتلك معلومات حساسة عن الوزير إيتمار بن غفير، وعضوي الكنيست بيني غانتس وتالي غوتليب، ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت. سألت المجموعة متابعيها: "من أيٍّ من هؤلاء الأشخاص ترغبون في تلقّي المعلومات والبيانات منه؟"

يأتي إعلان مجموعة القرصنة بعد اختراق جهاز رئيس الوزراء السابق بينيت يوم الأربعاء الماضي. وادّعى بينيت، بعد نشر محتوى شخصي، بعضه مزيف، أن هاتفه لم يُخترق.

وفي بيانٍ نشره، قال بينيت: "سيبذل أعداء إسرائيل قصارى جهدهم لمنعي من تولي منصب رئيس الوزراء مجدداً. لكن هذا لن يُجدي نفعاً. لن يمنعني أحد من العمل والنضال من أجل دولة إسرائيل وشعبها."