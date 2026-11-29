إخفاق أمني جديد في رحلة إلى إسرائيل: عادت طائرة أقلعت من أذربيجان متجهة إلى إسرائيل أدراجها، بعدما تبيّن أن أحد أفراد طاقمها مواطن تونسي، علماً بأن تونس لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل. وبعد نحو ربع ساعة من إقلاع الطائرة، وصلت قائمة طاقم الرحلة إلى مجلس الأمن القومي، حيث تبيّن أن أحد أفراد الطاقم مواطن تونسي.

نذكّر بأنه وفقًا للإجراءات، التي شُدّدت بعد الإخفاق المتعلق بشركة فلاي دبي، لا يُسمح لأفراد الأطقم الجوية الذين يحملون جنسية دولة لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بتشغيل رحلات جوية إلى إسرائيل.

كما يُذكر، نفّذ محاولة اختطاف طائرة فلاي دبي مواطنٌ عُماني كان يُحظر عليه قيادة طائرة إلى إسرائيل، لأن سلطنة عُمان لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.