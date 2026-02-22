خطة إيران العسكرية: الأردن وأصول عائلة ترامب في الخليج ضمن الأهداف

كشفت صحيفة وطن أمروز الايرانية أن طهران أعدت خطة دفاعية شاملة لمواجهة أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة، تتضمن استهداف القواعد الأمريكية والطائرات العسكرية المتواجدة في الأردن، كما أن الأصول الاقتصادية لعائلة ترامب في الخليج، بما يشمل الإمارات وقطر والسعودية، ستكون أهدافًا أولية للهجوم.

ووفق للصحيفة فإن إيران تراقب عن كثب التحركات العسكرية الأمريكية في الأردن، بما في ذلك تواجد الطائرات الحربية والطائرات الملاحية الثقيلة، التي يتم استخدامها في عمليات التجهيز والتحضير لأي هجوم محتمل على الأراضي الإيرانية. وتشمل خطة الرد الإيراني استهداف هذه الطائرات ومراكز الدعم اللوجستي التابعة لها على الأراضي الأردنية، في إطار "حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما أشارالتقرير إلى أن إيران ستتخذ إجراءات لضمان تعطيل مسارات الإمداد الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة، بما يشمل محطات الوقود ومراكز إعادة التزود للطائرات، مؤكدة أن الأردن يمثل موقعًا حيويًا في أي سيناريو عسكري أمريكي محتمل.

ووفق المصادر، فإن هذه الخطة تشمل تدمير المنشآت العسكرية الأمريكية في المنطقة، مع التركيز على مراكز الدعم اللوجستي ومواقع الإمداد الجوي والبحري. كما تتضمن الاستعدادات عمليات صاروخية دقيقة باستخدام صواريخ متطورة مثل خرمشهر وفتاح، إضافة إلى استهداف الأصول الاقتصادية المهمة للولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك استثمارات وعقارات عائلة ترامب في الإمارات وقطر والسعودية.

ويشير التقرير إلى أن القوات البرية الإيرانية ستشارك بشكل فعال، بما يعزز قدرة الردع على الأرض، وأن الخطة تتضمن سيناريوهات للتعامل مع أي تحركات أمريكية محتملة من قواعدها في المنطقة.

هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشن هجوم على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 10 إلى 15 يومًا.