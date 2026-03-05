لبنان يصعّد: حظر نشاط الحرس الثوري وفرض التأشيرات على الإيرانيين

أعلنت حكومة لبنان اليوم (الخميس) عن فرض تأشيرة دخول على المواطنين الإيرانيين وإصدار قرار بمنع جميع أنشطة أعضاء الحرس الثوري الإيراني على أراضي البلاد. القرار جاء بعد تحذيرات إسرائيلية تُشير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف أي ممثل إيراني داخل لبنان.

وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن رئيس الوزراء نواف سلام وجه جميع الوزارات والسلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي نشاطات عسكرية أو أمنية يقوم بها الحرس الثوري، استعداداً لتنفيذ عمليات ترحيل محتملة. وأضاف أن القرار يشمل أيضاً متابعة وتحقيق النشاطات الإيرانية في لبنان ومنع أي تهديد محتمل للأمن القومي.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير أمنية بأن حزب الله ما زال يطلق صواريخ وطائرات مسيرة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية، بينما يُقدر الجيش الإسرائيلي أن بعض هذه العمليات قد تكون منسقة مع إيران.

الخطوة اللبنانية تُعد تصعيداً دبلوماسياً وأمنياً في أعقاب التوترات الأخيرة في المنطقة، وتعكس حرص بيروت على حماية سيادتها وأمن مواطنيها في مواجهة التدخلات الإقليمية.