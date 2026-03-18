مسؤولون لقناة i24NEWS: عملية في مضيق هرمز قد تطيل أمد الحرب لمدة شهر.

قالت عدة مصادر لـ i24NEWS إن العملية الأمريكية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز قد تُطيل أمد الحرب بأكثر من شهر . ووفق أحد المصادر، قد تطول العملية "وربما حتى شهرين".

في هذه المرحلة، إسرائيل تساعد الولايات المتحدة على المستوى الاستخباراتي بكل ما يتعلق بمضيق هرمز، لكن هذا الأمر يمكن أن يتغير في أي لحظة.

في وقت سابق اليوم هاجم الرئيس ترامب مرة أخرى الدول الأعضاء في حلف الناتو والدول الأخرى التي رفضت الاستجابة إيجاباً لطلبه المساعدة في حماية مضيق هرمز. وكتب في حسابه على شبكة Truth Social: "لسنا بحاجة إلى مساعدة دول الناتو أو أي دول أخرى في حماية هرمز – لسنا بحاجة لمساعدة أحد".

وكتب"أعلنت معظم 'حليفاتنا' في حلف الناتو أنهن لا يرغبن في التدخل في عمليتنا العسكرية ضد نظام الإرهاب الإيراني في الشرق الأوسط، رغم أن كل دولة تقريبًا بررت ضرورة القيام بالعملية، وأكدت أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".