رغم أوامر الاعتقال: هذا هو مسار رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

نشر أول: أفاد المراسل السياسي لقناة i24NEWS العبرية، غاي عزرئيل، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وطائرة "جناح صهيون" من المتوقع أن يسافروا إلى فلوريدا عبر مسار شمال الأطلسي فوق الأراضي الكندية، على الرغم من مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية.

يشار الى أننا ذكرنا هذا الأسبوع أن إسرائيل حصلت أيضًا على موافقة خطية من فرنسا للطيران فوق أراضيها رغم أمر الاعتقال. وبفضل المسار المختصر، ستواصل "جناح صهيون" الطيران مباشرة فوق كندا دون التوقف للتزود بالوقود في مطار أندروز كما كان مخططًا.

خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يناقش رئيس الحكومة الإسرائيلي مع الرئيس ترامب استمرار وقف إطلاق النار في غزة، والتعاظم العسكري لإيران، وكذلك قضايا لبنان وسوريا. أمس، أفيد لدينا أن القضية التي تقلق رئيس الحكومة الإسرائيلي أكثر من غيرها هي موضوع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، حيث يبدو أن الأمريكيين لا يفهمون مدى الإلحاح في نزع سلاح حماس.

قوى مركزية داخل الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، تدفع للتقدم نحو إعادة إعمار القطاع وإجراء مزيد من الانسحابات دون أن يكون هناك أي تصور حول كيفية نزع سلاح حماس.

المخاوف التي أثيرت أيضًا في اجتماع الكابينت يوم الخميس هي أن الأمريكيين، وخاصة ترامب، لا يفهمون الخطر في إبقاء حماس مسلحة في غزة. من المتوقع أن يدعي نتنياهو أمام ترامب أن عدم نزع سلاح الحركة سيكون "خطأ تاريخيًا".