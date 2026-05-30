أفاد مصدر مطلع،أن جولة المحادثات التي جرت، أمس الجمعة، بين الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة اللبنانية في البنتاغون، لم تحرز أي تقدم يُذكر. وقال مسؤول إسرائيلي عن الجانب اللبناني: "يبدو أنهم منفصلون عن الواقع. فهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتحسين موقفهم التفاوضي على حسابنا".

يأتي هذا المأزق في ظل مطالبة لبنان بانسحاب إسرائيلي، وإصرار إسرائيل على الحفاظ على سيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي حاليًا، في حين يُوسّع حزب الله نطاق قصفه الصاروخي وطائراته المسيّرة في الأيام الأخيرة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق أعلنت قيادة الجبهة الداخلية، مساء اليوم السبت، تشديد الإجراءات الدفاعية في المنطقة الشمالية، مع التركيز على منطقة خط المواجهة. ومن المتوقع أن تسري هذه التوجيهات حتى مساء الاثنين الوشيك، ما يعني تعليق الدراسة يومي الأحد والاثنين. ستنتقل منطقة خط المواجهة، بما فيها بلدات أور هغنوز، وميرون، وبار يوحاي، وصفسوفه، ويسود حماعاليه، وكسرا سامية، وبيت يان، وسديه إليعازر، إلى مستوى محدود من الأنشطة. وهذا يعني توقف الأنشطة التعليمية تمامًا، بينما يُسمح لأماكن العمل بالعمل في مواقع يمكن الوصول منها إلى مساحة آمنة خلال فترة الدفاع.