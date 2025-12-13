ترامب بعد هجوم تدمر: "سنرد على ’داعش’، والقوات السورية تقاتل إلى جانب الولايات المتحدة"

بعد هجوم على قوات أميركية في سوريا، أسفر عن سقوط جنديين أميركيين ومترجم مدني أميركي، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، بـ"رد قوي للغاية" على تنظيم داعش"، مشيراً إلى أن "الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب للغاية ومنزعج من هذا الهجوم".

وأكد ترامب على أنه"كان هذا هجوماً لتنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في جزء بالغ الخطورة من سوريا لا يخضع لسيطرة كاملة من دمشق".وأضاف ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "ننعي خسارة 3 أميركيين وطنيين عظماء في سوريا، ونصلّي من أجل الجنود الثلاثة المصابين الذين تأكدنا للتو أنهم بحالة جيدة".

ومن جهته قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، اليوم السبت، إن "الوجود الأميركي في سوريا يهدف لاستكمال مهمة هزيمة تنظيم ’داعش’ نهائياً، ومنع عودته، ودعم الشركاء المحليين"، مشدداً على أن "أي هجوم يستهدف الأميركيين سيُقابل بعقاب سريع ولا هوادة فيه".وذكر باراك في منشور عبر منصة "إكس" أن "سقوط جنديين من الجيش الأميركي ومترجم مدني أميركي وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تعرضهم لإطلاق نار على يد مسلح في مدينة تدمر السورية السبت، "يُعد تذكيراً صارخاً ومشيناً بأن الإرهاب لا يزال تهديداً شرساً ومستمراً".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل،ق أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن سقوط جنديين من الجيش الأميركي ومترجم مدني أميركياً، في مدينة تدمر السورية، فيما أُصيب ثلاثة آخرون، بعد تعرضهم لإطلاق نار على يد مسلح، قال البنتاجون إن قوات حليفة للولايات المتحدة قتلته"،وأضاف "أسماء الجنود، إلى جانب المعلومات التعريفية الخاصة بوحداتهم، سيتم حجبها لمدة 24 ساعة إلى حين إبلاغ ذويهم، مشيراً إلى أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق".

