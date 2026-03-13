ما السبب الذي دفع نتنياهو لعقد أول مؤتمر صحافي بعد أسبوعين من الحرب في ايران؟

وفقًا لمصدر مقرب من رئيس الحكومة، نتنياهو تأثر بالتأثير الإعلامي لإيجازات البنتاغون وقرر السير في نفس الاتجاه • لكن إلى جانب التقدم بالمعركة، بقيت أسئلة مفتوحة حول إنهاء القتال والجبهة الشمالية

i24NEWSغاي عزرئيل ■ i24NEWS, غاي عزرئيل
دقيقة 1
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو 1.3.2026
رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو 1.3.2026Avi Ohayon/ GPO

إحدى الأسباب لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مؤتمر صحفي مساء االخميس تتعلق أيضًا بالجانب الإعلامي للمعركة. وفقًا لمصدر مقرب من نتنياهو، فقد تابع الإيجازات العلنية التي قدمها في الولايات المتحدة بيت هيغست مع كبار القادة في الجيش الأمريكي، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) - وتأثر بتأثيرهم على الجمهور وعلى وسائل الإعلام.

جنرال إسرائيلي: اسأنا تقدير قوة حزب الله

بحسب المقرب، نتنياهو لاحظ النجاح الإعلامي لهذه الإحاطات، خاصة في ظل الإنجازات العسكرية في الحملة الحالية، "وطلب هو أيضاً أن يعرض للجمهور صورة الوضع وإنجازات إسرائيل".

ومع ذلك، إلى جانب التطور على الأرض، لا تزال هناك عدد من الأسئلة الرئيسية حول الطريق إلى الأمام: ما هو سيناريو نهاية الحملة، وهل سينجح النظام في إيران بالبقاء على قدميه بعدها، وهل ستحصل إسرائيل على ضمانات أمريكية تتيح العودة للقتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تصعيد خطير في لبنان.. غارات عنيفة تضرب بعلبك واستهداف بلدة مسيحية للمرة الثانية

بالإضافة إلى ذلك، تستمر الأجهزة الأمنية في التعامل مع مسألة ما إذا كان من المتوقع أن تتصاعد الجبهة الشمالية إلى حملة برية واسعة في لبنان - وهو سيناريو لا يزال مطروحًا على الطاولة.

