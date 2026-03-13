إحدى الأسباب لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد مؤتمر صحفي مساء االخميس تتعلق أيضًا بالجانب الإعلامي للمعركة. وفقًا لمصدر مقرب من نتنياهو، فقد تابع الإيجازات العلنية التي قدمها في الولايات المتحدة بيت هيغست مع كبار القادة في الجيش الأمريكي، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) - وتأثر بتأثيرهم على الجمهور وعلى وسائل الإعلام.

بحسب المقرب، نتنياهو لاحظ النجاح الإعلامي لهذه الإحاطات، خاصة في ظل الإنجازات العسكرية في الحملة الحالية، "وطلب هو أيضاً أن يعرض للجمهور صورة الوضع وإنجازات إسرائيل".

ومع ذلك، إلى جانب التطور على الأرض، لا تزال هناك عدد من الأسئلة الرئيسية حول الطريق إلى الأمام: ما هو سيناريو نهاية الحملة، وهل سينجح النظام في إيران بالبقاء على قدميه بعدها، وهل ستحصل إسرائيل على ضمانات أمريكية تتيح العودة للقتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر الأجهزة الأمنية في التعامل مع مسألة ما إذا كان من المتوقع أن تتصاعد الجبهة الشمالية إلى حملة برية واسعة في لبنان - وهو سيناريو لا يزال مطروحًا على الطاولة.