غضب داخل الكابينت على نتنياهو: "دماء جنودنا أهم من ترامب"

اجتمع الكابينيت الإسرائيلي اليوم (الخميس) لمناقشة المفاوضات مع لبنان، وخلال الاجتماع وجه الوزراء انتقادات حادة للوضع ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا".

عند حديثهم عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قالوا لرئيس الوزراء نتنياهو: "لقد واجهت رؤساء أكثر عداءً". وأضاف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "ترامب صديق وشريك، لكن دم جنودنا أهم لدي منه".

نُذكِّر بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الليلة أنه في ختام جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان، اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق النار والاستمرار في التفاوض المباشر بوساطة أمريكية.

في بيان وزارة الخارجية الأمريكية ورد أن وقف إطلاق النار مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإخلاء جميع عناصره من جنوب نهر الليطاني. كما تم الاتفاق على تعزيز مناطق تجريبية يتسلم فيها الجيش اللبناني السيطرة الحصرية على الأرض، دون وجود أي عناصر مسلحة غير حكومية.

مع ذلك، تنصّل الأمين العام لحزب الله من التفاهمات وأكد: "لم نوافق على وقف إطلاق النار. نطالب بإنهاء العدوان بشكل شامل". في هذه الأثناء، تستمر عمليات الإطلاق نحو منطقة خط المواجهة. وفي غضون ذلك، دوت صفارات الإنذار بالقرب من موكب نتنياهو أثناء زيارته لبلدة شلومي.