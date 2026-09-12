بعد استهداف خط أنابيب "شرق- غرب" في السعودية: إقالة مسؤولين أمنيين عراقيين وإحالة آخرين للتحقيق

على خلفية الخروقات الأمنية الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك بعد انطلاق مسيرات من الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب "شرق- غرب" في السعودية، وجه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، السبت، بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه، ونقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الزيدي أصدر توجيهاً بإعفاء قائد شرطة ميسان من منصبه.وأضاف"رئيس الوزراء أمر أيضاً بإحالة مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة للتحقيق". وأوضح"هذه الإجراءات جاءت في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة".

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أعلن العراق إقالة مسؤول عسكري بعد انطلاق مسيرات من الأراضي العراقية استهدفت خط أنابيب "شرق- غرب" في السعودية.

ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه، على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، إن الزيدي أمر بتشكيل مجلس تحقيق بحق قيادة عمليات ميسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الحادث.وجاء قرار الإقالة بعد أن أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة، الجمعة، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يمس أمن السعودية واستقرارها أو يسيء إلى "العلاقات الأخوية بين البلدين".