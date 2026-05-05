يقدرون في إسرائيل أن إيران لا يتوقع أن تصعّد في هذه المرحلة نشاطها في مضيق هرمز وضد دول الخليج، هذا ما أفاد به مساء اليوم (الثلاثاء) مراسل الشؤون الدبلوماسية عميحاي شتاين. مسؤولون أمريكيون قالوا إن "العملية الإيرانية الحالية لا تشكل خرقًا لوقف إطلاق النار". وأضافوا أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي ضرر للسفن الأمريكية - وهو أحد الخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة.

تعرضت الإمارات العربية المتحدة أمس لوابل من أربعة صواريخ إيرانية على الأقل، تم اعتراض ثلاثة منها بينما سقط أحدها في البحر. في الوقت نفسه، أصاب طائرة مسيرة انتحارية موقعاً بتروكيماوياً في مدينة الفجيرة وتسببت في اندلاع حريق كبير، في خطوة تُعتبر إشارة إيرانية واضحة ضد الدول المتعاونة مع التحرك الأمريكي.

جاء ذلك بعد انطلاق "مشروع الحرية" (Project Freedom) الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب أمس. أوضح الرئيس أن الولايات المتحدة سترافق بأمان السفن التابعة لدول محايدة العالقة في مضيق هرمز لأسباب إنسانية، ووجّه رسالة حازمة إلى طهران: "سنتعامل بالقوة مع من يحاول عرقلتنا".