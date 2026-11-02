كشفت تقارير صحفية لبنانية عن زيارة مرتقبة لبلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان، في خطوة غير اعتيادية يُتوقع أن تتم خلال الأيام المقبلة أو في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وسط تساؤلات بشأن أهدافها السياسية والإقليمية.

وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، ستُقدَّم الزيارة في إطار إنساني واجتماعي، إلا أن مصادر مطلعة ترى أن أهدافها قد تتجاوز العمل الإغاثي، لتشمل مساعي تركية لتوسيع الحضور السياسي والاقتصادي في لبنان، مستفيدة من الأزمات التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن تكون مدينة طرابلس شمالي لبنان المحطة الرئيسية للزيارة. وتكتسب المدينة أهمية خاصة باعتبارها أحد أبرز معاقل الطائفة السنية في البلاد، فضلًا عن كونها ساحة للتنافس بين قوى إقليمية تسعى إلى تعزيز نفوذها داخل المجتمع اللبناني.

تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها في طرابلس

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن أنقرة تسعى إلى تعزيز حضورها داخل الأوساط السنية اللبنانية، في خطوة قد تضعها في مواجهة مع النفوذ التقليدي للسعودية ودول الخليج في هذا المجال.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية فراغات سياسية واقتصادية، ما يتيح، وفق القراءة التي نقلتها الصحيفة، مجالًا أمام تركيا لتوسيع دورها من خلال المساعدات الإنسانية والاستثمارات المحتملة ومشروعات التعاون الاقتصادي.

ولا يقتصر البعد المحتمل للزيارة على التنافس الإقليمي داخل لبنان، إذ ترى مصادر محلية أن التحرك التركي يحمل أيضًا رسائل مرتبطة بالتوترات الإقليمية والمواجهة مع إسرائيل، في ظل سعي أنقرة إلى ضمان حضور مؤثر في النقاشات المتعلقة بمستقبل لبنان وترتيبات المرحلة المقبلة.

دلالات سياسية لاختيار نجل أردوغان

ويكتسب اختيار بلال أردوغان لهذه المهمة أهمية إضافية، نظرًا إلى تداول اسمه في بعض الأوساط السياسية بوصفه أحد المرشحين المحتملين لخلافة والده في المستقبل.

وترى التقديرات الواردة في التقرير أن إيفاده إلى لبنان، في مهمة ذات أبعاد سياسية وإقليمية حساسة، قد يسهم في تعزيز حضوره الخارجي واكتساب خبرة في التعامل مع ملفات المنطقة.

كما أن إيفاد نجل الرئيس التركي يمنح الزيارة وزنًا سياسيًا إضافيًا، حتى في حال تنظيمها تحت مظلة أنشطة إنسانية واجتماعية تقودها منظمات غير حكومية.

ولم تتضح بعد طبيعة اللقاءات التي قد يعقدها بلال أردوغان مع المسؤولين والشخصيات اللبنانية، أو مستوى المشاركة الرسمية في الزيارة. ومن المتوقع أن تكشف طريقة استقبال المبادرة في بيروت عن مساحة الدور الذي يمكن أن تضطلع به أنقرة في المرحلة المقبلة، في ظل التنافس الإقليمي على النفوذ في لبنان.