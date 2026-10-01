"أخفيت في برميل" : تفاصيل مروعة من جريمة مقتل فاطمة الرجبي من القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم استكمال تحقيق جريمة قتل فاطمة الرجبي، من القدس الشرقية تبلغ من العمر حوالي 61 عامًا، والتي تم الإبلاغ عنها في البداية كمفقودة قبل حوالي أسبوعين ونصف.

بداية القضية كانت في تاريخ 13 سبتمبر، حين تم تلقي بلاغ في مركز شاليم في مدينة القدس عن غياب رَجَبي. مع تقدم التحقيق، تعززت الشكوك لدى الشرطة بأن الأمر ليس مجرد غياب عادي بل حدث قتل. تم العثور على جثمان رجَبي بعد عدة أيام من تلقي البلاغ عن غيابها.

وفقًا لمواد التحقيق، المشتبه به في جريمة القتل، صالح عثمان، فني يبلغ من العمر 61 عامًا من شرق القدس، أقل رجبي في سيارته واعتدى عليها وفقًا للشبهات بواسطة مطرقة ثقيلة، وتسبب في وفاتها. وبهدف طمس الأدلة وتصعيب العثور على الجثة، أخفاها داخل برميل في مخزن قريب من منزله في حي الطور وملأه بمادة عازلة. بعد ذلك، حاول المشتبه فيه طمس الأدلة في سيارته وتركها بمناطق وسط إسرائيل.

بدأ المحققون بتتبع هوية المشتبه به بعد تحديد مكان سيارته بعد عدة أيام. خلال التحقيق، أعاد عثمان تمثيل أفعاله وأرشد المحققين إلى برميل في المخزن المجاور لمنزله، حيث عُثر داخل البرميل على جثة الرجبي، وكذلك إلى موقع في وسط البلاد حيث عُثر على المطرقة التي استخدمها في ارتكاب جريمة القتل.

تبين أيضًا من التحقيق أن عثمان والرجبي كانت بينهما معرفة سابقة، وأن الدافع للقتل كان دينًا ماليًا بعشرات آلاف الشواقل. فور وقوع الحادثة، أظهرت تسجيلات من كاميرات المراقبة بالقرب من مسرح الجريمة عثمان وهو يقوم بسحب أموال نقدية مستخدمًا بطاقة ائتمان رجبي.

مع انتهاء التحقيق، تم تحويل الملف إلى نيابة منطقة القدس، التي قدمت اليوم (الخميس) تصريح مدعٍ في المحكمة. تم تمديد اعتقال عثمان حتى بداية الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة مع طلب لتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات.