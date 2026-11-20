فتح النقاش الإعلامي على قناة i24NEWS Arabic ملف التوترات الأمنية داخل إسرائيل والبلدات العربية، متوقفاً عند أحداث وقعت في بلدة الدحي القريبة من العفولة، وحادثة الدهس في مدينة كفر قاسم، وسط تساؤلات حول احتمال عودة ما يُعرف بعمليات "تدفيع الثمن" والاعتداءات ذات الخلفية القومية، ومخاوف احتقان الشارع العربي وتكرار سيناريوهات التوتر التي شهدها عام 2021 خلال عملية "حارس الأسوار".

متابعة التحقيقات ومخاوف الاحتقان في الشارع العربي

في مستهل الحوار، طرح مقدم البرنامج تساؤلات حول تطورات التحقيق والاعتقالات المرتبطة بما جرى في الدحي قرب العفولة، مشيراً إلى أن إدارة التحقيق لا تقتصر على الشرطة، بل تشارك فيها أجهزة استخباراتية وأمنية من بينها جهاز الأمن العام (الشاباك).

من جانبه، أوضح ماتياس، المراسل العسكري لقناة i24 الفرنسية، أن جميع الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة التابعة للشرطة تتابع التحقيقات وتعمل للوصول إلى المنفذين، مشيراً إلى أن المجتمع الإسرائيلي يدين هذه الأعمال. غير أنه لفت إلى أن غياب الاعتقالات حتى لحظة الحديث يطرح تساؤلات حول إمكانية إثارة الشارع العربي وزيادة المخاوف من استمرار هجمات "تدفيع الثمن" ومحاولات الإحراق أو استهداف دور العبادة.

ورأى ماتياس أن الخطر القائم يكمن في ترسخ الكراهية داخل إسرائيل، محذراً من تكرار ما حدث عام 2021 حين أُغلقت الطرق وتصاعدت التوترات بين العرب واليهود، ومؤكداً ضرورة تحرك المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية لوقف هذه الظواهر فوراً، معتبراً أن السلطات — وفي مقدمتها الشاباك — قد تكون واجهت فقداناً للسيطرة على بعض المجموعات المتطرفة مثل "فتية التلال" ومن يقف وراء هذه الأعمال. كما أشار إلى أن بعض مرتكبي أعمال الكراهية يأتون من بلدات داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، مؤكداً ضرورة منعهم وإبعادهم، ومعتبراً أن إعادة تفعيل وحدات خاصة وإشراف الشاباك ساهما في خفض بعض العمليات.

رواية كفر قاسم... حادث مروري أم عمل بدافع قومي؟

انتقل النقاش إلى مدينة كفر قاسم، حيث شارك سائد عيسى، الناشط السياسي والاجتماعي من كفر قاسم، ليرد على رواية الشرطة التي تحدثت عن حادث دهس ووقوع السائق تحت تأثير المخدرات، نافيةً وجود خلفية قومية.

رفض سائد عيسى هذا التوصيف بحدة، متسائلاً عن طبيعة التعامل الرسمي لو كانت الأدوار معكوسة وكان السائق عربياً والضحايا يهوداً، ومعتبراً أن الأمر في تلك الحالة كان سيُصنّف فوراً كعمل إرهابي دون نقاش. واعتبر أن تعاطي المواد المخدرة لا ينفي القصد أو الخلفية إذا وُجدت، مستنداً إلى ما يطرحه خبراء الجريمة حول إقدام بعض المنفذين على تعاطي مواد قبل تنفيذ أفعالهم، ومتسائلاً بسخرية عن نوع المادة التي تجعل السائق قادماً من الشمال (حيفا والكرايوت) وصولاً إلى كفر قاسم يميّز بين الضحايا ويتفادى الاصطدام بجدار أو شجرة بينما يتجه نحو الضحايا، على حد تعبيره.

سجال حول المهنية والتحقيق والتحريض الإعلامي

شهد الحوار تلاسنًا ومواجهة مباشرة بين سائد عيسى وماتياس حول طريقة تفسير الحادث؛ إذ أوضح ماتياس، المراسل العسكري لقناة i24 الفرنسية، أن الشرطة لم تعلن تبرئة السائق من كل شبهة، لكنها أشارت إلى سجله المروري الذي يتضمن 45 مخالفة سير سابقة، معتبراً أنه لا يمكن الجزم بأن توجيه المركبة نحو الناس كان بدافع قومي استناداً إلى المعطيات المتاحة، وداعياً إلى التريث وانتظار نتائج التحقيق.

في المقابل، هاجم سائد عيسى، الناشط السياسي والاجتماعي، هذا الطرح، معتبراً أن امتلاك مخالفات سير لا ينفي إمكانية ارتكاب فعل إرهابي، ومطالباً ماتياس بالالتزام بالمهنية والاحترام وعدم الاستهانة بعقول المشاهدين، ومتهماً الشرطة باستباق الأمور منذ اللحظة الأولى.

وفي ختام مداخلته، تحدّث سائد عيسى عن حالة القلق التي تسود البلدات العربية بعد حادثة الدهس في كفر قاسم، مشيراً إلى تحركات قانونية ودعاوى قضائية في مواجهة ما وصفه بالتحريض ضد العرب في وسائل إعلام عبرية، معتبراً أن الخطاب التحريضي يسبق الأفعال ويمهّد لشرعنتها، ومطالباً المؤسسة الأمنية بعدم توفير غطاء أو تبريرات لمرتكبي هذه الانتهاكات ومحاسبتهم.