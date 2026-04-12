في ضوء انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أمر رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي بأن يكون في حالة تأهب لاحتمال العودة للحرب مع إيران، هكذا نشر اليوم (الأحد) المحلل العسكري يوسي يهوشع.

دخل الجيش الإسرائيلي في إجراء قتال منظم مشابه للتشكيلة التي نُفذت عشية العمليات السابقة على أرض الجمهورية الإسلامية، وقسم الاستخبارات يزيد من وتيرة بناء الأهداف. ومع ذلك، يُشدد على أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن عملية عسكرية.

نذكر أن نائب رئيس الولايات المتحدة، جي. دي. فانس، أعلن الليلة أن المحادثات مع الوفد الإيراني في باكستان لم تسفر عن نتائج - وغادر مع الوفد الأمريكي عائدًا إلى الولايات المتحدة. "سنعود بدون اتفاق، هذه أخبار سيئة لإيران".

قال نائب الرئيس إن المفاوضات مع إيران شابتها عيوب، "لأنها اختارت عدم قبول شروط الولايات المتحدة". وأضاف: "كنا مرنين بما فيه الكفاية، ويجب عليه أن يرى دليلاً إيجابياً على أن الإيرانيين لن يسعوا للحصول على أسلحة نووية. جئنا إلى هنا بعرض بسيط جداً - وهذا هو عرضنا النهائي والأفضل".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هناك ثلاث نقاط خلاف رئيسية متبقية بين الجانبين: فتح مضيق هرمز، حيث يطالب الإيرانيون بأن يتم ذلك فقط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي؛ 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض؛ والمطالبة بالإفراج عن 27 مليار دولار من الأموال المحتجزة والمجمدة في الخارج.