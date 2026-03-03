هل تنضم السعودية إلى الحرب؟ إسرائيل تترقب و"القرار قيد الدراسة الجدية"

تنتظر إسرائيل لمعرفة ما إذا كانت دول الخليج والمملكة العربية السعودية ستنضم إلى القتال، والرسائل التي يتم نقلها بشكل مباشر وعبر واشنطن هي: "دراسة جادة"، في ضوء الهجمات الإيرانية غير المحدودة - هذا ما نشره المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل لأول مرة مساء الاثنين.

فقط في اليومين الأخيرين تم إطلاق أكثر من 170 صاروخًا وما يقارب 700 طائرة مسيرة إيرانية - على الإمارات وحدها. في حال انضمت الدول، سيتحول تغيير ميزان القوى العسكرية إلى درامي، ليس فقط عسكريًا بل أيضًا تغيير دبلوماسي-استراتيجي هائل.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على التفاصيل أن الإمارات العربية المتحدة وقطر تمارسان ضغوطاً سرية على حليفاتهما من أجل مساعدتهما في إقناع الرئيس ترامب بالعثور على "مسار خروج" يضمن أن تكون العملية في إيران قصيرة.

وفقاً للتقرير، تعمل الدول على إقامة تحالف واسع من أجل تعزيز تقديم مساعدات سريعة وحل دبلوماسي للنزاع، بهدف منع تصعيد إقليمي. بالإضافة إلى ذلك، طلبت الإمارات العربية المتحدة المساعدة في الدفاع الجوي ضد هجمات صاروخية، وقطر ضد هجمات الطائرات المسيرة. ووفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، فإن مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى قطر يكفي لأربعة أيام فقط بمعدل الاستخدام الحالي.