نتنياهو: "السلام بين إسرائيل والسعودية سيكون ممكنًا بعد الحرب ضد إيران"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن احتمال تحقيق السلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد يتحقق بعد انتهاء الحرب الجارية ضد إيران. وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، رأى أن إضعاف النظام الإيراني سيخلق توازناً إقليمياً جديداً مواتياً لتطبيع تاريخي بين القدس والرياض. وبحسب قوله، فإن إيران تقف وراء الغالبية العظمى من التوترات في الشرق الأوسط، وتراجعها سيمهد الطريق لديناميكية دبلوماسية أوسع بين إسرائيل وعدة دول عربية وإسلامية.

أصرّ بنيامين نتنياهو على أن الهجوم الحالي ليس طويل الأمد. وقال: "لن تكون حرباً بلا نهاية، بل عملية سريعة وحاسمة"، معتبراً أن حدوث تغيير استراتيجي في إيران يمكن أن يغيّر بشكل جذري المشهد الإقليمي. وفي هذا السياق، يرى أن اتفاقاً مع المملكة العربية السعودية سيمثل خطوة رئيسية نحو عصر من الاستقرار والتعاون.

رداً على سؤال حول دور الولايات المتحدة، رفض فكرة أنه جرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى النزاع، مشدداً على أن البلدين يتصرفان كشريكين في مواجهة تهديد مشترك. لكن في الواقع، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية سلّط الضوء على احتمال التقارب مع الرياض باعتباره أحد أهم الرهانات السياسية لما بعد الحرب.