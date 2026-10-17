من المنتظر أن يعزز الجيش الإسرائيلي تواجده في الضفة الغربية بقوات قتالية إضافية، وذلك في أعقاب تزايد حاد في وتيرة وشدة أعمال العنف ذات الطابع القومي التي تستهدف الفلسطينيين في المنطقة، تزامناً مع تصاعد التوترات المحيطة بموسم قطف الزيتون السنوي.

وأوضح مسؤول أمني قائلاً: "يُعرف موسم قطف الزيتون بأنه فترة حساسة، إذ تشهد حضور مجموعات متنوعة -بينها أفراد من خارج المنطقة- تحاول عرقلة عملية القطف. ومن المهم الإشارة إلى أن 98% من الحالات لا تتطلب تنسيقاً مع الجيش الإسرائيلي، بينما يقتصر التنسيق على 2% فقط من المناطق".

وأضاف المسؤول الأمني: "ينتشر الجيش الإسرائيلي في المواقع التي جرى فيها تنسيق عمليات قطف الزيتون بهدف منع الاحتكاك. وفي الوقت ذاته، هناك تزايد في التحذيرات من وقوع هجمات؛ إذ نتلقى عشرات التحذيرات أسبوعياً". وتابع قائلاً: "في هذا الأسبوع وحده، أُلقي القبض على خلية تضم أربعة مسلحين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم في منطقة جنين. وفي المقابل، يتعين على القوات ذاتها توفير الحماية لموسم قطف الزيتون". كما انتقد المسؤول ذاته حاخامات يشجعون على أعمال العنف المرتبطة بموسم قطف الزيتون، معتبراً أن دعمهم يساهم في استمرار هذه الهجمات. «ما كان ينبغي لهذا أن يحدث. ثمة أسباب متنوعة للجرائم ذات الطابع القومي، لكن أحدها هو أن مرتكبيها يتلقون الدعم»، على حد تعبير المسؤول.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت مركبات فلسطينية للإحراق والتدمير في مواقع عدة، لا سيما في محيط مدينة رام الله، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية "لواء بنيامين" الإقليمي التابع للجيش الإسرائيلي.

كما أقدم مثيرو شغب يهود على سرقة محاصيل زيتون قطفها فلسطينيون، واعتدوا على عدد من الفلسطينيين، مما أسفر عن إصابتهم بجروح ونزيف. كما أصيب مصور صحفي يعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست" خلال المواجهات الأخيرة. ولم يُبلغ عن أي اعتقالات على خلفية هذه الحوادث.وقد دفع تصاعد أعمال العنف ذات الطابع القومي -بعد أسبوع واحد فقط من بدء موسم قطف الزيتون- إلى التخطيط لإجراء تقييم أمني خلال الأيام المقبلة.

وفي ظل تبقي شهر كامل على انتهاء موسم قطف الزيتون، يخشى المسؤولون الأمنيون أن يؤدي استمرار العنف إلى تفاقم التوترات في جميع أنحاء الضفة الغربية.