التغطية متواصلة| إيران: علي خامنئي يضع الحرس الثوري في حالة تأهب قصوى

استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي من التظاهرات الليلية التي عمّت أنحاء البلاد، رغم انقطاع الإنترنت وتهديدات القيادة الإيرانية، بينما دخل الجيش الإيراني على خط الأزمة، إذ حث الإيرانيين على اليقظة لـ"إحباط مخططات العدو"، متعهداً بـ"حماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بالبلاد"، حسبما ورد في بيان، صباح اليوم السبت.

وأضاف الجيش في البيان، الذي نقلته وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية، أنه "تحت قيادة" المرشد الإيراني علي خامنئي "سيواجه أي مؤامرة"، معتبراً أن "الاحتجاجات من صنع العدو"، متهماً إسرائيل بتأجيج الاحتجاجات و"محاولة زعزعة استقرار البلاد" عبر "إشعال فتنة جديدة" بعد حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران المنصرم .

