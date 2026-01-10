التغطية متواصلة| إيران: علي خامنئي يضع الحرس الثوري في حالة تأهب قصوى
دخل الجيش الإيراني على خط الأزمة، إذ حث الإيرانيين على اليقظة لـ"إحباط مخططات العدو"، متعهداً بـ"حماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بالبلاد"،
استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي من التظاهرات الليلية التي عمّت أنحاء البلاد، رغم انقطاع الإنترنت وتهديدات القيادة الإيرانية، بينما دخل الجيش الإيراني على خط الأزمة، إذ حث الإيرانيين على اليقظة لـ"إحباط مخططات العدو"، متعهداً بـ"حماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بالبلاد"، حسبما ورد في بيان، صباح اليوم السبت.
وأضاف الجيش في البيان، الذي نقلته وكالات أنباء إيرانية شبه رسمية، أنه "تحت قيادة" المرشد الإيراني علي خامنئي "سيواجه أي مؤامرة"، معتبراً أن "الاحتجاجات من صنع العدو"، متهماً إسرائيل بتأجيج الاحتجاجات و"محاولة زعزعة استقرار البلاد" عبر "إشعال فتنة جديدة" بعد حرب الـ12 يوماً في يونيو/حزيران المنصرم .
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
تحركات أميركية استكشافية تسبق إعلان ترمب المرتقب بشأن غزة
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، تفاصيل اللقاءات التي عقدها المرشح لرئاسة المجلس التنفيذي لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، الجمعة، مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، مشيرة إلى أن المجلس التنفيذي لم يتشكل بعد، وأن المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (في الفترة من عام 2015 حتى عام 2020)، يعكف على التحضير لممارسة دوره بالتعرف على الواقع الفعلي في القطاع وعلى مواقف كافة الأطراف.
تقرير: دخول حافلات إلى حي الشيخ مقصود في حلب لنقل عناصر قسد الى شرق الفرات
الخارجية السورية: الدولة أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين في حلب
الخارجية السورية: قسد شنت هجمات انطلاقا من الشيخ مقصود والأشرفية ضد أحياء سكنية
الخارجية السورية: سنمنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لأي نشاط مسلح يهدد الأمن الإقليمي
الخارجية السورية: استعادة السلطة الحصرية للدولة على السلاح هو شرط أساسي لدعم الاستقرار والعملية السياسية
إعلام لبناني: "مسيرة إسرائيليّة ألقت قنبلة متفجرة على حفارة في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان مما أدى إلى احتراقها بشكلٍ كامل"
إعلام إيراني: مقتل 7 رجال أمن في احتجاجات خلال الأيام الماضية في مشهد
إعلام سوري: إصابة 3 مدنيين باستهداف مسيرة لحي الفردوس في حلب